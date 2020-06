L’opinione: “Gara sciagurata di Caceres, strane alcune scelte di Iachini”

Il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

Fiorentina? Non è una grande squadra e non ha un grande gioco, ma non mi sembra da serie B. Quando trova una squadra attrezzata va in difficoltà. Iachini è un medico chiamato al capezzale ma credo che farà i punti per evitare la retrocessione. Comunque pensavo che ieri facesse bottino pieno, invece il Brescia ha dimostrato compattezza. Da Caceres gara sciagurata, ma ieri molte scelte strane di Iachini non mi hanno convinto per niente.