Le parole del noto giornalista Alessandro Bocci ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La prima considerazione che faccio, dopo le polemiche dei giorni scorsi, è sulla scarsa qualità dei nostri arbitri. A Nicchi direi che siamo disgustati dai suoi direttori di gara. Spesso fischiano a caso, inoltre le nuove regole hanno complicato ulteriormente le cose. I giocatori stessi non aiutano mai e si dilettano in clamorose sceneggiate. Pjanic domenica si è comportato in maniera inaccettabile. C’è un problema di qualità nella classe arbitrale. Rocco è esploso perchè dopo aver speso 80 milioni in una settimana si è reso conto di essere in mano a questi direttori di gara. A Pasqua farà bene il turno di riposo. Nicchi dovrebbe essere un giudice neutrale, anche lui fa parte di un sistema che andrebbe ripensato. Adesso si tratta di capire cosa vuole fare Commisso, dovrà cambiare approccio. So che ha ottimi rapporti con la Roma (in procinto di cambiare proprietà) e con l’Inter.