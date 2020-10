Ospite negli studi del Pentasport, Stefano Cecchi ha affrontato ancora il tema del vestito tattico della Fiorentina, alla luce delle ultime operazioni di mercato:

Il 3-5-2 è stato una medicina momentanea nella scorsa stagione ma per la rosa attuale vedrei meglio una difesa a 4. Callejon non ha mai fatto l’esterno a tutta fascia e il paragone con Joaquin non mi convince. Perchè quella era un’altra Fiorentina, spesso padrona del gioco e col baricentro alto, mentre con Iachini l’esterno fa quasi il terzino. E poi le caratteristiche di alcuni giocatori sono depotenziati in questo momento. Pensiamo ad Amrabat: il marocchino è un dirigibile che non può essere ancorato davanti alla difesa, ha bisogno di sprigionare la sua energia.