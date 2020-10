L’opinione: “Contatti con Sarri confermati, non bello che Commisso parli di fake news”

Il giornalista della Nazione Riccardo Galli, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato così di Commisso e della Fiorentina:

Io so per conferme concrete che lunedì ci sono state delle riflessioni e che c’è stato un contatto con Sarri. Nessuno di noi ha gradito il riferimento alle fake news, ma evidentemente era l’unico modo per Commisso per ridimensionare le voci intorno a Iachini. Perdita di consenso? Il calcio è così, quando i risultati scarseggiano si è soggetti alle critiche e bisogna saperlo accettare. C’è il rischio di vivere un’altra stagione sulla falsariga di quella scorsa. Sarri? Non credo abbia un veto rispetto ad un subentro in corsa, semmai pretende garanzie importanti sui progetti a medio-lungo termine.