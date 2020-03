Lo sport si ferma fino al 3 Aprile. Coni: “Necessario l’intervento del governo”

Sotto la direzione del presidente del CONI Giovanni Malagò si è svolta oggi a Roma una riunione straordinaria. Presenti tutti i rappresentanti delle federazioni sportive. Al termine della stessa è stato diramato un comunicato ufficiale che spiega le decisioni adottate all’unanimità:

Sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020.

Per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità; di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori; viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.