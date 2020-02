Adem Ljajic, attaccante serbo con un passato alla Fiorentina, sta vivendo un momento delicato. Vittima di una brutta influenza, come riportato dal portale turco Fotomac.com, è bloccato a letto da diversi giorni. Il Beşiktaş, club per cui è tesserato, a scopo precauzionale lo ha messo in quarantena per limitare il contagio.