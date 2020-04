Lippi: “Tra i giovani mi piace molto Castrovilli”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex Ct della nazionale italiana, campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi, ha citato anche Gaetano Castrovilli:

Chi mi piace tra i giovani? Mi piace molto Castrovilli, ma anche Tonali, Barella. E’ un giocatore moderno, aggressivo ma che sa accelerare e andare in porta. Zaniolo anche aveva fatto una stagione positiva, prima dell’infortunio. E’ stato un bene per lui il rinvio dell’Europeo, così potrà esserci anche lui. Per il gruppo non è stato un bene. Mi piace la Nazionale di Mancini, con tanti titolari giovani nelle proprie squadre. Ha creato una squadra di qualità che se la può giocare con tutti.