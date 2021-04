Liga, altro caso di razzismo: il Valencia lascia il campo

Come si legge sul sito del Corriere dello Sport, la partita di ieri fra Cadice e Valencia è stata sospesa al 37′ per 10 minuti a causa di insulti a sfondo razziale rivolti dal locale Cala al difensore Diakhaby. Il giocatore, ammonito nell’occasione, ha lasciato il campo e i compagni lo hanno supportato. Il gioco è poi ripreso senza che Diakhaby rientrasse in campo, sostituito dal tecnico. Entrambe le squadre hanno poi preso le distanze da quanto accaduto. Ecco il comunicato del Cadice:

Siamo contrari a qualsiasi forma di razzismo o xenofobia, chiunque sia l’autore, e lavoriamo per combatterlo. Gli autori di questi crimini, indipendentemente dal fatto che provengano o meno dalla nostra squadra, devono pagare. Non dubitiamo dell’onestà di tutti i componenti della nostra rosa, fermi difensori della lotta al razzismo, il cui atteggiamento è sempre stato esemplare. Chiediamo sempre un atteggiamento di rispetto e responsabilità nei confronti degli avversari. Lavoriamo e continueremo a farlo affinché nel nostro calcio non ci siano comportamenti xenofobi con un fortissimo ‘NO AL RAZZISMO’