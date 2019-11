L’ex viola Mijatovic su Bale: “Per lui il Real è l’ultima cosa, prima ci sono il Galles e il golf”

L’ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina Predrag Mijatovic la tocca piano su Gareth Bale, sempre più ai margini nel club madrileno, specie dopo le dichiarazioni delle ultime ore (“Meglio giocare con il Galles che col Real“). Il montenegrino, che con il Madrid ha un legame speciale, visto che non ha solo giocato, ma ne è stato anche il direttore sportivo per quattro stagioni, lo ha attaccato senza mezzi termini: “Penso che Bale sia un ragazzo molto particolare, una persona strana, anche se non lo conosco personalmente. Pensa innanzitutto al Galles, poi a giocare a golf e solo dopo al Real Madrid. Non lo penso io, è quello che fa capire lui con le sue stesse parole e azioni“. Lo riporta alfredopedulla.com.