L’ex viola Joaquin si scaglia contro gli arbitri: “Manca poco e ci schiaffeggeranno”

All’interno del documentario su Borja Iglesias “Six Dreams”, l’esterno del Real Betis ed ex giocatore della Fiorentina Joaquin, è stato ripreso mentre parlava di arbitri in una scena che farà molto discutere: “Sono molto cattivi – esclama l’andaluso – Gli arbitri fischiano condizionati, ve lo dico io. Quello che mi dà noia sono i modi, non ti puoi neanche avvicinare che ti minacciano con il cartellino. Verrà il giorno in cui prima di darti un cartellino, ti daranno anche uno schiaffo. Ti diranno: “Vuoi uno schiaffo? Ne vuoi un altro?” e tu risponderai: “Non fare così!””. (TMW)