L’ex Sassuolo: “Strano vedere Torino e Fiorentina così in basso. Dragowski…”

Alberto Pomini, storico ex portiere del Sassuolo e attualmente vice dell’ex viola Lezzerini al Venezia, è intervenuto a Lady Radio:

Lezzerini? Va alla grande, ha avuto una crescita incredibile: secondo me è pronto per fare il grande salto. Io ho fatto parte della realtà Sassuolo fin dal 2004, ho vissuto tutta la scalata e tutta la costruzione di quella che è davvero una delle realtà più importanti del calcio italiano. È un campionato strano, c’è anche il Torino in difficoltà con la Fiorentina e non l’avrei mai detto. Facile trovarsi nel calderone, ma sono certo che con un allenatore esperto e che conosce la piazza come Prandelli è solo questione di tempo. Dragowski? Davvero un portiere affidabile, di sicuro la porta della Fiorentina non dà problemi, visto che dietro c’è pure Terracciano.