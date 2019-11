L’ex Mencucci in Inghilterra per una gara di Championship: è consulente del Leeds (FOTO)

Dopo la doppia esperienza all’interno della Fiorentina targata Della Valle, prima come a.d. e poi come presidente del comparto femminile, Sandro Mencucci è dallo scorso luglio consulente del Leeds, storico club inglese che questa stagione milita in Championship, la Serie B inglese, guidato peraltro dall’argentino Marcelo Bielsa. Il presidente, invece, è un altro italiano, l’imprenditore Andrea Radrizzani, che ha acquistato il Leeds da Massimo Cellino. Sotto il post pubblicato su Instagram da Mencucci, al seguito della squadra, impegnata nel turno infrasettimanale di campionato e vittoriosa sul campo del Luton per 1-2.