L’ex Alonso: “Mai pensato di lasciare il Chelsea, ho un contratto…”

L'ex viola Marcos Alonso giura amore al Chelsea chiarendo di non aver mai pensato di cambiare aria nonostante le offerte

Ricordate Marcos Alonso? L'ex viola oggi al Chelsea è stato al centro di molte chiacchiere di mercato in queste ultime settimane di mercato. Fra le tante pretendenti anche l'Inter, ma il terzino spagnolo ha chiarito all'Independent di non avere mai preso in considerazione l'idea di lasciare i Blues:

"Ho un contratto lungo con il Chelsea e intendo rimanerci. È il club più importante della mia carriera a cui voglio rendere tutta la fiducia che mi ha dato. Ci sono stati interessamenti di altri club, ma non ho mai preso in considerazione l'idea di andarmene. Voglio mantenere il mio posto qui finché non sarà la società a dirmi di andare via".