L’esperto di Fantacalcio: “Con partite ogni 2-3 giorni non ci sarà più il calcio spezzatino”

La Nazione ha intervistato Nino Ragosta, direttore di fantacalcio.it:

La settimana gioco-non gioco prima dello stop? E’ stata la settimana più destabilizzante per i nostri fantallenatori. C’è poi una piccola fetta di iscritti che ci ha già comunicato di non voler riprendere la stagione, qualora dovesse davvero ripartire, ma non gli crediamo.

Cosa significa per noi giocare ogni 2-3 giorni? Che non ci sarà più quel…. calcio spezzatino che ti obbliga a consegnare la formazione al venerdì, con l’ultimo match in programma il lunedì sera. Di fatto, se all’ultimo si infortuna un tuo calciatore, giochi in 10.