L’Atletico Madrid ricorre alla cassa integrazione. Intanto Agnelli: “Coronavirus minaccia esistenziale per i club”

Cassa integrazione per i calciatori? Sembra assurdo, invece è proprio così. Spieghiamo meglio: in Spagna l’Atletico Madrid ha deciso di ricorrere, come ha affermato ai media l’a.d. dei colchoneros Miguel Angel Gil Marin all’ERTE, ovvero un provvedimento previsto nel Paese iberico che permette ad un datore di lavoro di sospendere i contratti in essere o di ridurre l’orario di lavoro andando così a risparmiare sugli stipendi e far fronte ad una difficile situazione economica. A questa notizia si aggiungono le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juve ma anche dell’ECA, riportate dall’agenzia Reuter: “Dato che il calcio è fermo, lo sono anche i flussi di entrate da cui dipendiamo per pagare i giocatori, il personale e gli altri costi. Nessuno è immune, il tempismo è essenziale: fare fronte alle nostre preoccupazioni sarà la più grande sfida che il nostro gioco abbia mai affrontato. Aspettiamo di capire quale sarà l’approccio dell’Uefa“.