Giornata di amichevoli estive oggi per diversi club di Serie A. Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è scesa in campo: contro il Renate, battuto 6-0, è andato in rete pure l’ex viola Luis Muriel, acclamato dai tifosi della Dea. Il centravanti colombiano ha realizzato il momentaneo 5-0 su assist di De Roon, scendendo in campo con la formazione del secondo tempo.