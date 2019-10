La Roma perde ancora pezzi: lunghi stop per Kalinic e Cristante

Prosegue la raffica di infortuni in casa Roma. Ieri durante la gara con la Sampdoria si sono fermati Bryan Cristante e Nikola Kalinic e i primi accertamenti non inducono all’ottimismo. L’attaccante croato ex Fiorentina ha riportato un problema al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore, se dovesse essere confermata la lesione al legamento, dovrebbe restare fermo per due mesi in caso di operazione, tre settimane invece con la terapia conservativa. Il centrocampista ha accusato invece un problema al pube e rischia tre mesi di stop, si legge sul sito del Corriere dello Sport. Entrambi potrebbero dunque saltare la gara d’andata contro la Fiorentina al Franchi (IL CALENDARIO VIOLA).