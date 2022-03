La malattia di Mihajlovic porta via un giovane portiere belga: lutto nel calcio

Una notizia avvilente per il mondo del calcio

Miguel Van Damme, 28 anni, è morto a causa della leucemia diagnosticatagli 5 anni fa. Il belga faceva il portiere, ha dovuto smettere per provare a curarsi ma i suoi sforzi sono stati purtroppo vani. La moglie ha scritto sui social: "Anche se c’era solo un piccolo barlume di successo e speranza, tu ci hai creduto. Ora il nostro amore è volato via per la sua ultima partita, quella che non si può vincere. Riposa in pace, ora sei libero da ogni dolore. Un grande abbraccio dalle tue ragazze (un anno fa era diventato padre della piccola Camille)”.