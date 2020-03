“La Fiorentina ha fatto poco, ma meritava la vittoria. Badelj inutile”

Intervenuto a Telefriuli, l’ex giocatore e allenatore dell’Udinese, Massimo Giacomini, ha commentato anche lo 0-0 tra l’Udinese e la Fiorentina:

Una partita mediocre, molto. La Fiorentina solo un paio di spunti di Chiesa, poi lo dovevi cercare per il campo. Badelj a tre all’ora come Jajalo. Vlahovic non si è visto. Sono stati lenti nell’impostare. Il punto va bene perchè meritavano di vincere gli altri, anche se nemmeno loro hanno fatto molto. Alla fine il pareggio è andato bene. Nessuna delle due squadre ha avuto accelerazioni. Noi abbiamo accelerato quando è entrato Fofana, perchè Jajalo non si è mai visto. Come Badelj, un giocatore assolutamente inutile. Se avesse giocato Fofana contro Badelj, lo avrebbe massacrato. Anche Duncan.. stop a inseguire. Non ho visto grandi giocatori. E anche Iachini: non ha cambiato Duncan, pur avendo in panchina giocatori come Pulgar e Benassi. Forse nessuna delle due squadre voleva accelerare. E poi, come in tutte le ultime partite, esce Sema: per me è un fatto incomprensibile, è il nostro miglior difensore. Senza di lui, sulla fascia sinistra non ci siamo più.