La Bundesliga riprende, Ceferin: “Entusiasta del modello tedesco, che sia esempio per tutti”

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin è al settimo cielo per la decisione dei vertici della Bundesliga di riprendere il campionato, dopo il via libera del governo tedesco: “Sono molto fiducioso, è stata una grande notizia, quello tedesco può rappresentare per tutti un esempio importante ed è il risultato di un dialogo costruttivo. Il calcio può tornare nelle nostre vite – ha detto al sito Allgemeine Zeitung – con tutte quelle emozioni positive che comporta. E’ un passo importante per riportare un po’ di positività.