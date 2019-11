Marash Kumbulla, difensore del Verona, è stato intervistato da L’Arena a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina:

Non so se ci sarò, ma sto lavorando tanto da solo e un po’ con gli altri: vedremo la condizione, tuttavia alla fine deciderà il mister, come è giusto che sia. Devo solo cercare di farmi trovare pronto. Tra terapie e campo spero di recuperare.