Iuliano: “Di Livio esempio di juventinità, ma quel trasferimento alla Fiorentina…”

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato di Angelo Di Livio, ex bianconero e ex capitano della Fiorentina, ai microfoni di Juventibus: “Grande giocatore, ragazzo fantastico, sempre allegro, con la battuta pronta. Giocava sempre al massimo. Se ne parla poco? Forse perché passando alla Fiorentina ha lasciato amaro in bocca a qualche tifoso. Era esempio di juventinità”.

Caricamento sondaggio...