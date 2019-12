Inter, centrocampo obbligato: giocano gli ex Borja Valero e Vecino

Per la partita contro la Fiorentina, Antonio Conte dovrà fare a meno di Asamoah, Barella, Gagliardini, Sanchez e Sensi. Dunque il tecnico avrà ancora le scelte ridotte. Secondo Tuttosport, il centrocampo sarà obbligato: Vecino, Brozovic (diffidato) e Borja Valero. Bastoni che potrebbe avere una maglia da titolare in difesa al posto di Godin; D’Ambrosio e Lazaro favoriti su Candreva (botta alla schiena, viene valutato giorno per giorno e in caso di recupero giocherà lui a destra) e Biraghi per le corsie laterali.

ANCHE CANDREVA POTREBBE SALTARE LA FIORENTINA