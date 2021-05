Incredibile, la Coppa America cambia di nuovo sede: si giocherà in Brasile

Grandissime difficoltà a livello organizzativo legate al Coronavirus hanno impedito prima alla Colombia e poi all'Argentina di ospitare la manifestazione

Come riporta l'Ansa, la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha annunciato che la Coppa America si disputerà in Brasile, dopo la rinuncia dell'Argentina per problemi organizzativi legati alla pandemia di Covid-19. L'inizio è previsto per il 13 giugno prossimo, la finale il 10 luglio. Prima dell'Argentina, aveva rinunciato anche la Colombia. Con la maglia albiceleste saranno impegnati i difensori gigliati German Pezzella e Lucas Martinez Quarta, con quella dell'Uruguay Martin Caceres. Nel Cile ci sarà Erick Pulgar.