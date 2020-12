In ricordo di Chiara: il Comune di Firenze pianta l’albero donato dalla sua famiglia

Nei giorni scorsi il Comune di Firenze si è reso protagonista di una splendida iniziativa, comunicando alla mamma della nostra Chiara Baglioni, scomparsa nell’aprile del 2018 dopo una lunga malattia, di aver piantato l’albero che era stato donato dalla famiglia Baglioni alla città. La pianta (un tiglio) adesso è situata nei giardini al confine tra Firenze e Bagno a Ripoli, in particolar modo nell’area verde che si trova tra Via Marco Polo e Via di Ripoli e su di essa è stata sistemata una targa che riporta la seguente frase: “Dedicato a Chiara: che le radici di questo albero siano un segno forte della tua presenza tra noi nella città che amavi. Mamma e babbo“.