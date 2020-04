In attesa di una nuova data, ecco il sorteggio delle semifinali del Calcio Storico Fiorentino

Oggi come da tradizione del giorno di Pasqua, si è tenuto il sorteggio del Calcio Storico Fiorentino. Il sorteggio, volto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, è stato ripreso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Firenze. In attesa di trovare una nuova data per la storica manifestaizone cittadina, normalmente svolta a Giungo, sono state definite le seguenti semifinali: Verdi contro Azzurri, e Bianchi contro Rossi. La speranza resta quella di riuscire a far scendere in campo le squadre nel mese di Settembre.