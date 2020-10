Il tweet di Nardella per Rialti: “Non ti dimenticheremo Ciccio”

“Insieme a tanti protagonisti dello sport abbiamo ricordato il grande Alessandro Rialti. Un giornalista capace e un grande tifoso della Fiorentina. Una persona che stimavo profondamente. Non ti dimenticheremo Ciccio“. Questo il pensiero del sindaco di Firenze Dario Nardella, condiviso poco fa su Twitter, al termine della giornata in cui è andata in scena a Palazzo Vecchio la manifestazione in memoria di Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo sportivo fiorentino e nostro editorialista.