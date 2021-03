Il rossonero Diaz: “Viola in forma, a Firenze daremo il massimo”

A Milan TV ha parlato Brahim Diaz, trequartista spagnolo del Milan in prestito dal Real Madrid. Queste alcune sue parole:

Siamo ancora arrabbiati per essere stati eliminati dallo United, ma questa rabbia ci rende ancora più uniti per affrontare al meglio le prossime sfide, a partire da quella di Firenze. Vincere contro la Fiorentina ci darebbe tanta forza, il nostro obiettivo è fare i tre punti sempre, da qui alla fine. Sappiamo che i viola sono in forma ed una buona squadra, noi di sicuro daremo il massimo.