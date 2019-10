Il racconto: “Bambino esulta per gol Udinese. Prima le urla di due tifosi viola, poi…”

Uno splendido racconto di amicizia dentro un altro racconto, quello della gara di domenica scorsa tra Fiorentina e Udinese. Il portavoce che lo riferisce è Luigi Garlando de La Gazzetta Sport. Ecco quanto pubblicato dalla rosea su Instagram: “Davide oggi ha 22 anni, da bambino leggeva le mie Cipolline, cioè i libri della serie “Gol!”. Non ci conosciamo, però mi ha scritto per raccontarmi cosa gli è successo domenica scorsa allo stadio di Firenze, Curva Ferrovia, in occasione di Fiorentina-Udinese. Al 34’ del primo tempo segna Nestorovski per l’Udinese. Prima che il gol venga annullato alla Var, un bambino di circa 8 anni, seduto accanto a suo papà, esulta e festeggia.

Durante l’intervallo un cavernicolo si mette a sbraitare contro papà e bambino consigliando loro di spostarsi nella zona dei tifosi dell’Udinese, spalleggiato da un altro incivile che insulta e minaccia. Il bambino naturalmente si spaventa e scoppia a piangere. A quel punto il padre di Davide invita papà e bambino a spostarsi accanto a loro. E accade una cosa bellissima. Alcuni bambini del settore, tifosi viola, si alzano, uno alla volta, e vanno a sedersi accanto al bambino che piange. Lo circondano, come per proteggerlo, come per guarire la sua paura e seguono tutto il secondo tempo accanto a lui”.