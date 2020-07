Longo pensa alla Fiorentina: “Tre punti fondamentali col Genoa, adesso non sediamoci”

Dopo il bel 3-0 ottenuto dal suo Torino contro il Genoa, Moreno Longo tira un sospiro di sollievo, considerando l’importanza dei tre punti ottenuti, ma tiene tutti i suoi giocatori sulla corda, come afferma a Sky Sport:

Sono stato contattato da questo club in un momento di difficoltà, provo grande senso di appartenenza per i colori granata (Longo, infatti, è stato giocatore e pure allenatore nel settore giovanile del Torino) e l’obiettivo di tutti è ottenere la salvezza quanto prima, nonostante il blasone di questa società richieda ben altri obiettivi. Contro il Genoa non era facile ma abbiamo conquistato una vittoria fondamentale, adesso l’importante sarà non sedersi e mantenere la concentrazione alta.