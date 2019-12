Il Cittadella ci crede: “Proveremo a sfruttare le difficoltà della Fiorentina”

Manuel Iori, capitano del Cittadella, ha parlato a Raisport prima di Fiorentina-Cittadella: “Siamo venuti qua per cercare di fare la nostra partita, cercando di rimanere più possibile nella loro metà campo e provando a sfruttare il loro momento non brillante, sapendo che dovremo dare il massimo. La nostra aggressività per tutti i novanta minuti potrebbe metterli in difficoltà”. Gli fa eco l’allenatore Roberto Venturato: “Proveremo a giocarcela cercando di fare uno scherzetto alla Fiorentina”.