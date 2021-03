Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria rossonera in Fiorentina-Milan: “Molto importante vincere così, soprattutto dopo l’eliminazione dall’Europa League. Ci sono stati spirito e mentalità, abbiamo voluto vincere a tutti i costi e lo abbiamo dimostrato soprattutto sull’1-2. Vecchietto? Sono come Benjamin Button (ride, ndr). Rinnovo? Vediamo cosa succede, ho un bel rapporto con la società, non c’è fretta”.