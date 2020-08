I tifosi della Roma salutano Pallotta: “Presidente più inutile della storia”

Notizia di ieri sancisce l’inizio di una nuova era per il club giallorosso. Finisce infatti l’era Pallotta con la Roma che passa nelle mani di Friedkin. I contrasti tra le fasce più calde della tifoseria ed ormai l’ex presidente americano sono noti. Questi infatti non hanno perso tempo ed oggi hanno appeso uno striscione molto signficativo davanti alla nuova sede del club, che recita così: “A non rivederci mai più… James, il presidente più inutile della storia!”. Firmato “i tuoi idioti” richiamando all’appellativo che Pallotta aveva usato per descrivere alcuni esponenti della Curva Sud. (Foto dello striscione, Tuttomercatoweb)