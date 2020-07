Hellas da oggi a Firenze: i giocatori di Juric si sono allenati a Coverciano

Il sito ufficiale dell’Hellas Verona dà un aggiornamento sulla giornata trascorsa dalla truppa di Ivan Juric nel capoluogo toscano:

Nella vigilia del match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, in programma domani, domenica 12 luglio, con calcio d’inizio alle ore 19.30, e valido per la 32esima giornata della Serie A TIM, la squadra di mister Ivan Juric – trasferitasi in giornata a Firenze – ha sostenuto nel Centro Tecnico Federale di Coverciano una seduta di allenamento nel tardo pomeriggio, svolgendo le seguenti attività: attivazione fisica, serie di ‘torelli’ e partita a campo ridotto.