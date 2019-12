Grassia: “Montella il più colpevole, che errore confermarlo. In un’altra società…”

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Il momento è complicato, purtroppo si riallaccia all’ultima parte della scorsa stagione. In linea di massima la gestione di Montella sulla panchina viola sia stata deficitaria, la sua avventura sarebbe già finita in altre sedi con altri dirigenti e altri presidenti. La Fiorentina gioca 5-10 minuti a partita, è veramente troppo poco. Chi più colpevole? Innanzitutto l’allenatore. L’organico non vale quello dei Juventus, Roma o Lazio, ma neanche la parte destra della classifica. Questo gruppo può tranquillamente appostarsi tra il 6° ed il 10° posto, ma in fase difensiva si vedono sempre i soliti errori e la manovra è asfittica. L’errore fondamentale è stato confermare Montella sulla panchina viola a inizio stagione”. E CALAMAI AGGIUNGE: “LA FIORENTINA STA CERCANDO UN TECNICO E UN CENTRAVANTI”