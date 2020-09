Giampaolo ammette: “Ho in testa solo la Fiorentina. Ma non so a che livello siamo”

Alla vigilia di Fiorentina-Torino, parla Marco Giampaolo pronto all’esordio sulla panchina granata: “Abbiamo fatto solo tre amichevoli e non sono quindi in grado di capire qual è il livello della squadra. La squadra ha lavorato bene ma adesso dobbiamo andare a scoprire chi siamo e lo vogliamo fare con orgoglio, senso di responsabilità. Personalmente sono fermo da quasi un anno, la partita di domani per me è quasi un esordio. Il mercato? Non voglio parlarne, penso solo alla Fiorentina”. Sulla formazione un paio di indizi: “Rincon giocherà, Verdi vediamo. Zaza e Belotti stanno bene e giocheranno. Murru? Ho varie opzioni domani per il ruolo di terzino sinistro”.