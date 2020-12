Genoa, ecco la lista dei convocati: ok Marchetti, ma quante assenze. C’è un ex viola

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro la Fiorentina. Maran recupera in extremis Marchetti ma sono tante le assenze, a partire da quella di Criscito, passando per quelle di Cassata e Zappacosta. Figura tra i convocati invece l’ex viola Beppe Caso.

Questo l’elenco completo:

Badelj, Bani, Behrami, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Marchetti, Masiello, Paleari, Pandev, Pellegrini, Pjaca, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Sturaro, Zajc, Zapata, Zima.

