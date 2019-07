Gasperini: “Vogliamo fare bella figura in Champions League. Sarà difficile ripeterci”

Così, ai microfoni di Sky Sport, dal ritiro di Clusone, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini: “Vogliamo fare bella figura in Champions League e far nuovamente bene in campionato. Sappiamo bene che sarà difficile ripeterci e anche migliorare la nostra posizione della Serie A della scorsa a stagione ma rimane sempre lo stimolo di provare a migliorare e, soprattutto, di confrontarci con sfide sempre più difficili”.