Gasperini: “Giocare la medicina migliore per spegnere le polemiche di Firenze”

Gasperini torna sulle polemiche di Firenze e dice "Pochi gol? Qualche volta non ce l'hanno assegnato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Europa League contro l'Olympiacos, l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini è tornato sulle ultime polemiche scoppiate in casa nerazzurra per i torti arbitrali subiti: "Anche in emergenza siamo stati in grado di pareggiare con Inter, Lazio e Juventus. Siamo riusciti anche a fare gol, anche se qualche volta non ce l'hanno assegnato...". E poi continua: "Giocare è la medicina migliore, giocare è la cosa che sappiamo fare meglio anche per toglierci di dosso le polemiche pesanti seguite alla partita di domenica a Firenze, e non solo a quella...".