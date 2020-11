Giovanni Galli ha parlato così del momento di Dusan Vlahovic ai microfoni di Lady Radio:

Ora è in un mare in tempesta, gli arrivano ondate dappertutto e deve capire che cosa sta facendo, altrimenti può perdersi per strada. Ha i colpi per diventare un ottimo centravanti, ma il percorso di crescita è importante. Forse se fosse cresciuto nel campionato olandese o francese, dove le aspettative e i guadagni sono inferiori, sarebbe stato agevolato.