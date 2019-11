Galli: “L’assenza di Castrovilli peserà, il vero ruolo di Chiesa…”

Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio, queste le sue dichiarazioni:

L’assenza di Castrovilli sicuramente peserà contro il Verona, magari vedremo Benassi in quel ruolo. Chiesa ha tiro, dribbling e velocità: con me giocherebbe sempre esterno nei tre davanti. Può diventare un top, ma deve crescere nella lettura delle decisioni. Ibrahimovic alzerebbe il livello dello spogliatoio, in campo si fa sentire, stimola ed incita i compagni per farli crescere, lo vorrei in viola.