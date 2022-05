Galbiati avvisa Nico Gonzalez: “Rischia di farsi una brutta reputazione”

L'ex viola muove una critica all'argentino: "Si lascia troppo cadere, se poi viene etichettato come tuffatore sono guai"

L'ex viola Roberto Galbiati , ospite di Lady Radio nel day after di Fiorentina-Roma, ha commentato l'episodio del rigore iniziale guadagnato da Nico Gonzalez:

"Da giocatore devo dire, con la massima onestà, che quel rigore non c'era. Il tocco di Karsdorp è lieve e Nico Gonzalez si lascia cadere mentre mi sembrava netto quello nel secondo tempo con Cristante. L'argentino però deve stare attento a non esagerare, perchè se poi si fa la nomea del tuffatore, la voce gira sia tra i giocatori avversari che tra gli arbitri, che poi non gli fischiano più niente".