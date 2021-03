Francia, ex calciatore accusato di truffa: sarà ascoltato anche Ribery

Franck Ribery sarà ascoltato come testimone in un processo per truffa che riguarda l’ex calciatore Lucien Aubey. Lo riporta Le Parisien che poi racconta i fatti, accaduti tra il 2015 e l’inizio del 2017 a Tolosa. Da poco ritiratosi dai campi di calcio, Aubey avrebbe convinto un suo vicino di casa ad investire dei soldi (si parla di 150mila euro totali) in una nuova etichetta discografica, ma si sarebbe trattato invece di una frode. E Ribery cosa c’entra? L’attuale attaccante della Fiorentina sarebbe un amico di vecchia data di Aubey il quale gli avrebbe telefonato in presenza del vicino di casa, per rendersi più credibile ai suoi occhi. Nell’articolo si sottolinea che Ribery era all’oscuro dell’inganno e sarà dunque ascoltato solamente come testimone.