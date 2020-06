Flachi: “Tifosi presi in giro sulla questione stadio, protesta giusta”

L’ex viola e tifoso d’eccezione Francesco Flachi ha parlato in serata ai microfoni di Italia 7, tra i temi trattati la manifestazione dei tifosi e la delicata situazione stadio a Firenze:

I tifosi della Fiorentina hanno fatto benissimo a manifestare tutto il loro dissenso per come è stata gestita la questione stadio a Firenze. Da almeno 15 anni si sentono presi in giro su questa vicenda. Finalmente la piazza ha trovato un presidente come Commisso che è in totale sintonia con il pensiero della curva. In ogni caso devo ammettere che vedere il dg Joe Barone parlare con il megafono alla manifestazione non è stata una cosa bella. Spesso nel calcio certe scelte si possono ritorcere contro, spero comunque che non sia questo il caso.