Flachi: “Chiesa andava ceduto, si possono creare problemi nello spogliatoio. Ribery va aiutato”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Francesco Flachi, queste le sue dichiarazioni più significative:

Pezzella e Caceres torneranno dagli impegni con la nazionale a ridosso del match contro la Juventus, dispiace ma ci sono abituati. Possiedono entrambi l’esperienza per sopperire a questa situazione. Chiesa sta vivendo un momento delicato, quando un giocatore vuole andare via va accontentato. A livello calcistico ha sempre dato tutto per la maglia, però quando una persona chiede di essere lasciata andare va fatto. Si possono creare problematiche nello spogliatoio, è comunque il secondo giocatore più pagato della rosa, se non rende possono nascere situazioni non piacevoli. Contro il Genoa ed il Napoli ci sono stati errori individuali che hanno condizionato il risultato, dettagli che fanno la differenza nell’arco di una stagione. Alla squadra è mancata cattiveria agonistica in alcuni frangenti della partita. Ribery è un giocatore diverso dagli altri, si vede subito, nei brevi spezzoni si è distinto positivamente. Può prendere per mano la squadra, però deve essere aiutato dai compagni e dall’allenatore altrimenti è difficile.