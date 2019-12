L’incontro Fiorentina-Cittadella è in programma stasera, martedì 3 dicembre, alle ore 21. Il match di Coppa Italia (LEGGI QUI) sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). Su Violanews.com come sempre troverete la diretta testuale e tutti i contributi dallo stadio Franchi.