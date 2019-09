“Fiorentina ostica per il Milan, ma gara non decisiva per Giampaolo”

Intervistato da TMW in occasione dell’evento “Milano Calcio City”, il giornalista Franco Ordine ha parlato così di Milan-Fiorentina:

La Fiorentina non sarà decisiva; se così non fosse, vorrebbe dire che non è stata fatta una scelta consapevole, perché non puoi scegliere Giampaolo senza sapere che ha bisogno di tempo per impartire determinati concetti. I giocatori sono arrivati a rate, c’è stato poco tempo per lavorare sulla rosa completa. Sarebbe come ammettere di aver commesso un errore clamoroso. Fiorentina avversario ostico per il Milan? Sì, Montella conosce qualità e difetti dei rossoneri e avrà voglia di riscatto.