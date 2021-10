Ferrero: “Stadi al 75%, ma che senso ha? Ok il green pass ma ora apriamo tutto”

Il presidente della Samp vuole quanto prima la capienza totale degli impianti calcistici

"Questa cosa del 75% non l'ho capita. A club come Inter o Milan che giocano in uno stadio come San Siro può anche andar bene, ma noi siamo in uno da 30.000 posti ed avrei preferito tornare subito al 100% della capienza". Lo ha detto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a La7. Il proprietario del club blucerchiato ha aggiunto: "Ho fatto i miei complimenti al governo per il green pass e tutto il resto, ma adesso è il momento di riaprire tutto, anche gli stadi nella loro totalità".