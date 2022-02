Fare lo stadio nuovo in Italia? E’ dura. Inter e Milan bloccano il loro progetto

Il sogno di un nuovo impianto, che sarebbe dovuto sorgere al posto del Meazza, sembra essere sfumato del tutto

Mentre in quel di Firenze si aspettano novità rilevanti in merito al restyling dello stadio Artemio Franchi, garantito dal sindaco Dario Nardella e dalle istituzioni, a Milano il sogno di dare ad Inter e Milan un impianto nuovo di zecca sembra sfumare. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, i due club hanno congelato il progetto di abbattere il Meazza e costruire al suo posto la loro nuova casa, mettendo in standby la realizzazione del progetto definitivo. Secondo il quotidiano, ci sarebbero troppi intoppi su questo percorso, dai ricorsi al Tar alla fatica a fare passi in avanti, nonostante l'appoggio del sindaco meneghino Beppe Sala.