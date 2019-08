Fantini: “Ribery, più certezze che rischi. Berardi sarebbe molto utile alla Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina, Enrico Fantini, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare l’arrivo di Ribery a Firenze: “Ci sono più certezze che rischi, perché stiamo parlando di un giocatore di grandissima esperienza internazionale. E’ un acquisto che può portare entusiasmo a Firenze e con Federico Chiesa e Boateng ci sarà da divertirsi. Ho sentito che potrebbe anche arrivare un altro attaccante e uno come Berardi potrebbe essere molto utile”. FOTO – IL PRIMO ALLENAMENTO DI RIBERY INSIEME AL RESTO DEL GRUPPO VIOLA